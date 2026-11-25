De Sint Petrusbasiliek en het Oude Raadhuis in Oirschot worden vanaf 25 november tot en met 10 december oranje verlicht. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes.

Gevonden voor jou

Oirschot doet mee aan de wereldwijde campagne ‘Orange the World’, een initiatief van UN Women tegen geweld tegen vrouwen. Meer dan honderd landen nemen jaarlijks deel aan deze actie. De oranje verlichting symboliseert het belang van een veilige omgeving voor vrouwen en meisjes.

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met geweld, ook in dorpen zoals Oirschot. Dit kan variëren van intimidatie op straat tot grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, de zorg of online. De campagne benadrukt dat zulke situaties onacceptabel zijn en dat hulp beschikbaar is.

Mannen en jongens als bondgenoten

De campagne roept mannen en jongens op om een actieve rol te spelen in het voorkomen van geweld. Door zich uit te spreken tegen seksisme en discriminatie kunnen zij bijdragen aan een cultuur van respect en gelijkwaardigheid. Dit helpt om maatschappelijke verandering te stimuleren.

Veiligheid bespreekbaar maken

De gemeente Oirschot moedigt inwoners aan om grensoverschrijdend gedrag te benoemen en slachtoffers te ondersteunen. Ook wordt gevraagd om onveilige plekken te melden, zodat er gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Bij spoedeisende situaties is het belangrijk direct hulpdiensten te bellen.

De campagne loopt tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Met deze actie wil Oirschot bijdragen aan een samenleving waarin vrouwen en meisjes zich veilig voelen.