In de Vughterstraat en omgeving in 's-Hertogenbosch is sinds vanochtend een waterstoring door een lekkage. Hierdoor kun je geen water hebben, bruin water uit de kraan zien of last hebben van lage waterdruk. Brabant Water werkt aan een oplossing.

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De storing begon rond half negen vanochtend in de Vughterstraat en de directe omgeving. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht dat de problemen naar verwachting rond één uur vanmiddag zijn opgelost.

Door de lekkage kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de storing te verhelpen.