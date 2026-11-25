Van 25 november tot 10 december vraagt Valkenswaard extra aandacht voor veiligheid. De gemeente werkt met inwoners en partners aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes.

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De campagne Orange the World richt zich wereldwijd op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. In Valkenswaard staat dit thema het hele jaar door centraal. De gemeente werkt samen met politie, boa's, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen aan een veilige leefomgeving. Daarbij wordt niet alleen naar feitelijke veiligheid gekeken, maar ook naar het veiligheidsgevoel van inwoners.

De afgelopen periode heeft de gemeente op verschillende plekken maatregelen genomen. Zo is extra verlichting geplaatst in de doorgang tussen de Markt en het Carillonplein. Ook op andere locaties wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Sportpark Den Dries en de Oude Spoorbaan krijgen momenteel extra aandacht, naar aanleiding van meldingen van inwoners. Onder gebruikers en betrokkenen is onderzoek gedaan om te bepalen welke stappen nodig zijn.

In gesprek op Sportpark Den Dries

Op 28 november organiseert de gemeente samen met de politie een bijeenkomst op Sportpark Den Dries. Van tien uur tot twaalf uur kunnen inwoners tijdens ‘Koffie met een agent’ in gesprek over veiligheid op en rond het sportpark. Hierbij kunnen aandachtspunten in de openbare ruimte worden besproken.

Veiligheid melden via app

Sinds dit jaar kunnen inwoners onveilige situaties melden via de BuitenBeter-app. Onder de categorie ‘Overlast & veiligheid - Onveilige plek’ kunnen meldingen worden doorgegeven. Deze worden besproken met partners zoals politie, jongerenwerk en welzijnsorganisaties. Waar nodig worden passende maatregelen genomen.

Naast het opvolgen van meldingen werkt de gemeente structureel aan het verbeteren van de openbare veiligheid. Zo vond onlangs een wijkschouw plaats in Hoge Akkers en worden de resultaten van de veiligheidsmonitor op 3 december besproken met de gemeenteraad. Samen met InnoBeweegLab onderzoekt Valkenswaard hoe de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte verder kan worden versterkt.

Orange the World loopt jaarlijks van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Tijdens deze periode wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het voorkomen van geweld en het vergroten van veiligheid.