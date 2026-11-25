Op donderdag 3 december kunnen jonge ouders in Heeze ervaringen delen en advies krijgen tijdens een bijeenkomst in ’t Perron.

Gevonden voor jou

In ’t Perron in Heeze wordt op donderdag 3 december een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van baby’s tot drie maanden. Tijdens deze ochtend kunnen ouders ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige van de GGD.

De bijeenkomst, genaamd ‘Welkom in het ouderschap’, richt zich op de uitdagingen die komen kijken bij de eerste maanden van een baby. Onderwerpen als slaapritme, het vinden van een nieuw gezinsritme en omgaan met onzekerheden komen aan bod.

Ruimte voor vragen en advies

Een jeugdverpleegkundige van de GGD is aanwezig om praktische tips te geven en vragen te beantwoorden. Naast de ontwikkeling van de baby wordt ook aandacht besteed aan hoe ouders de eerste maanden ervaren.

De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot 11.00 uur. Partners en kinderen zijn ook welkom om mee te komen.