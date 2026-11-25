In Veghel, gemeente Meierijstad, is een waterstoring door een lekkage bij De Kuilen. Sinds vanmiddag twaalf uur kun je daar last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Monteurs van Brabant Water zijn onderweg om het probleem op te lossen. Naar verwachting is de storing rond half vijf vanmiddag verholpen.

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De storing wordt veroorzaakt door een lekkage, waarbij water uit een kapotte leiding stroomt. Dit speelt in en rond De Kuilen in Veghel. Het waterbedrijf Brabant Water hoopt de problemen uiterlijk om half vijf op te lossen. Tot die tijd kunnen bewoners dus hinder ondervinden, zoals minder waterdruk of troebel water uit de kraan.

Brabant Water is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het leveren van drinkwater en het onderhouden van de waterleidingen in deze regio. Monteurs zijn momenteel bezig om de lekkage te verhelpen.