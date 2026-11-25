Gemeente Dongen doet van 25 november tot en met 10 december mee aan Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het Looiersplein, een lantaarnpaal in de Hoge Ham en een brug in de Beljaart worden oranje verlicht. Ook wordt de Orange the World-vlag gehesen.

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De actie start op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Burgemeester Slagboom, wethouders en raadsleden hijsen dan gezamenlijk de vlag. Hiermee wil de gemeente laten zien dat geweld tegen vrouwen en meisjes niet normaal is en nooit geaccepteerd mag worden.

Geweld tegen vrouwen en meisjes komt veel vaker voor dan mensen denken. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland krijgt hier ooit mee te maken. Ook in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart speelt dit probleem.

Hulp in de regio

Geweld gebeurt vaak achter gesloten deuren, waardoor slachtoffers zich alleen kunnen voelen. In de regio zijn verschillende hulporganisaties beschikbaar. Zo ondersteunt Filomena vrouwen die te maken hebben met geweld of zich onveilig voelen. Blauwe Maan biedt hulp bij seksueel geweld, mensenhandel en uitbuiting. Het Dorpsteam Dongen denkt mee over passende ondersteuning. Ook huisartsen kunnen vertrouwelijk hulp bieden en doorverwijzen.

Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor advies of hulp kun je contact opnemen via 0800 - 2000, een gratis telefoonnummer, of via de website van Veilig Thuis Midden-Brabant.

Een veilige omgeving

Door signalen serieus te nemen en erover te praten, kan iedereen bijdragen aan een veilige leefomgeving. De campagne Orange the World benadrukt dat geweld niet geaccepteerd mag worden en vraagt aandacht voor dit belangrijke onderwerp.