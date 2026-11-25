De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben het keurmerk Dementie Vriendelijke Gemeenschap ontvangen van Alzheimer Nederland. Het keurmerk werd uitgereikt op 24 november, als feestelijke mijlpaal in het tienjarig bestaan van de werkgroep Dementie Vriendelijk Baarle.

Gevonden voor jou

De werkgroep Dementie Vriendelijk Baarle bestaat dit jaar tien jaar. In die periode hebben de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zich gezamenlijk ingezet om meer begrip, verbinding en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn er extra activiteiten georganiseerd. Deze initiatieven hebben als doel om de gemeenten toegankelijker en meer begripvol te maken voor inwoners met dementie.

Keurmerk en verklaring

Op 24 november ontvingen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog het officiële keurmerk Dementie Vriendelijke Gemeenschap van Alzheimer Nederland. Dit keurmerk is een erkenning voor hun inspanningen in de afgelopen tien jaar.

Bovendien ondertekende Baarle-Hertog een engagementsverklaring met Alzheimer Liga Vlaanderen. Hiermee wordt de samenwerking met Belgische partners verder versterkt.

De betrokken vrijwilligers en partners hebben een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van deze mijlpaal. Dankzij hun inzet wordt Baarle steeds dementievriendelijker.