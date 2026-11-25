Door een lekkage aan de Muldersweg in Etten-Leur kun je sinds vanmiddag geen water hebben, bruin water zien of last hebben van lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat het probleem rond twee uur is opgelost.

Gevonden voor jou

De lekkage treft de Muldersweg en directe omgeving in Etten-Leur. Door het probleem kun je minder waterdruk hebben, helemaal geen water uit de kraan krijgen of bruin water zien. Bruin water is kraanwater dat troebel of verkleurd uit de kraan komt, wat soms kan gebeuren bij een storing.

Brabant Water, het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van drinkwater en het onderhoud van de leidingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond twee uur vanmiddag verholpen.