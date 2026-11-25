Biljartclub “De Wilg” heeft het groen rond MFA De Sprank winterklaar gemaakt.

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De leden van biljartclub “De Wilg” voeren al jarenlang het groenonderhoud uit rondom MFA De Sprank in De Mortel. Ook deze woensdagochtend waren zij druk in de weer om het dorpsgroen klaar te maken voor de winterperiode. Het onderhoud wordt door de club sinds de opening van het gebouw verzorgd.

MFA De Sprank, een multifunctionele accommodatie, is een belangrijk ontmoetingspunt in De Mortel. Het terrein rondom het gebouw wordt door de biljarters bijgehouden, zodat het er altijd netjes uitziet. Dit gebeurt zowel in de warmere maanden als op koude dagen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het snoeien van planten en het opruimen van bladeren. Door het onderhoud blijft het terrein rondom MFA De Sprank goed toegankelijk en verzorgd. De inzet van de biljarters zorgt ervoor dat het dorpsgroen er het hele jaar door verzorgd uitziet.

Het initiatief van biljartclub “De Wilg” is een voorbeeld van hoe inwoners van De Mortel zich inzetten voor hun leefomgeving. Het onderhoud draagt bij aan een nette uitstraling van MFA De Sprank en het omliggende terrein.