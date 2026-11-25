In Werkendam is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om één uur vanmiddag, en naar verwachting is deze rond vijf uur opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4251 in Werkendam, dat ligt in de gemeente Altena. Monteurs van de netbeheerder werken aan een oplossing. De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend.

De storing begon om twaalf uur 59 en de verwachting is dat het elektriciteitsnet rond vijf uur vanmiddag weer volledig functioneert. Tot die tijd kan een deel van Werkendam hinder ondervinden.