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Stroomstoring in Oss: netbeheerder aan het werk
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De stroomstoring in Oss is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten woensdagmiddag vanaf kwart over één zonder stroom. De storing was na ongeveer 25 minuten verholpen.
De storing trof een deel van postcodegebied 5345 in Oss. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens de netbeheerder wordt deze nog onderzocht.
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