Gemeente Altena heeft de Orange the World-vlag gehesen bij het gemeentehuis. Dit markeert de start van de campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, die loopt van 25 november tot en met 10 december.

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De campagne Orange the World is een wereldwijde actie die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. In Altena wordt de campagne omarmd met een aanpak die aansluit bij de lokale gemeenschap. Dit jaar richt de gemeente zich specifiek op jongeren en statushouders, omdat deze groepen extra aandacht nodig hebben bij het creëren van sociale veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, is de campagne officieel gestart met het hijsen van de Orange the World-vlag bij het gemeentehuis. Burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Shah Sheikkariem waren hierbij aanwezig. Het vlagmoment benadrukt het belang van preventie en bewustwording rondom geweld tegen vrouwen en meisjes.

Activiteiten in de gemeente

Sportverenigingen in Altena ondersteunen de campagne door viltjes, pepermuntjes en posters te verspreiden. Deze materialen wijzen op het belang van respectvolle omgang en sociale veiligheid. Daarnaast worden jongerenwerkers ingezet om scholen te bezoeken. Zij gaan in gesprek met leerlingen over thema's zoals respect, veiligheid en grenzen. Campagnematerialen zoals oranje armbandjes en visitekaartjes worden uitgedeeld om de boodschap verder te verspreiden.

Ook werkt de gemeente samen met Tulp Training, die lessen verzorgt voor statushouders. Tijdens twee speciale lesmomenten wordt aandacht besteed aan respectvolle omgangsvormen, gelijkwaardigheid en sociale veiligheid. Deelnemers krijgen materialen zoals pennen en visitekaartjes met contactgegevens van hulpinstanties, zodat zij weten waar ze terechtkunnen bij onveiligheid of geweld.

De campagne loopt tot en met 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Gedurende deze periode worden in Altena verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording te vergroten en sociale veiligheid te bevorderen.