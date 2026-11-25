In Stadion De Vliert in Den Bosch worden op 1 en 4 december twee interlands gespeeld. Deze wedstrijden maken deel uit van de kwalificatie voor het EK Vrouwen O19.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 1 december en vrijdag 4 december is Stadion De Vliert in Den Bosch het decor voor twee interlands in het kader van het EK-kwalificatietoernooi voor vrouwen onder 19 jaar. Beide wedstrijden zijn gratis toegankelijk voor publiek.

De eerste wedstrijd, Duitsland tegen Noorwegen, begint dinsdag om zeven uur ’s avonds. Bezoekers kunnen vanaf zes uur plaatsnemen op de hoofdtribune. De toegang verloopt via de ingangen E, F en G.

Tweede duel op vrijdag

Vrijdag 4 december staat de wedstrijd Slovenië tegen Noorwegen op het programma. Deze wedstrijd begint om vijf uur ’s middags. Ook hier opent de hoofdtribune een uur van tevoren en is de toegang gratis via dezelfde ingangen.

Met deze wedstrijden wordt een belangrijke stap gezet richting het Europees kampioenschap voor vrouwen onder 19 jaar. Stadion De Vliert biedt voetbalfans een kans om het internationale jeugdvoetbal van dichtbij te beleven.