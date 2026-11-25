De stroomstoring in 's-Hertogenbosch is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kort voor één uur 's middags zonder stroom. De storing ontstond door graafschade en duurde tot drie uur 's middags.

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De stroomstoring trof een deel van postcodegebied 5216 in 's-Hertogenbosch, gemeente Den Bosch. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, was een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden de oorzaak.

De storing begon om twaalf uur en 53 minuten en zou volgens verwachting tot half vijf duren. Uiteindelijk werd het probleem eerder verholpen en kwam de stroom terug om drie uur 's middags.