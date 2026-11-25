De stroomstoring in Oss is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom sinds kwart over twaalf vanmiddag. De storing duurde iets meer dan een uur en werd om twintig voor twee verholpen.

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De storing ontstond onverwacht en de oorzaak wordt nog onderzocht. Het ging om een deel van postcodegebied 5345 in de gemeente Oss.

De netbeheerder had eerder verwacht dat de storing tot kwart voor vijf zou duren, maar het probleem kon sneller worden opgelost.