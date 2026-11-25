In de Herbertusbossen in Geldrop zijn zeldzame speldenprikzwammen aangetroffen op konijnenkeutels. De zwam staat op de rode lijst en groeit voornamelijk op dierlijke mest.

Gevonden voor jou

De speldenprikzwam is een schijfvormig zwammetje dat vaak over het hoofd wordt gezien. Tijdens een inventarisatie in de Herbertusbossen, een natuurgebied in Geldrop, werden de zwammen ontdekt op konijnenkeutels. De zwam wordt als zeer zeldzaam beschouwd en staat op de rode lijst in de categorie ‘kwetsbaar’.

Het zwammetje lijkt op een klein speldenkussentje, waarbij minuscule vruchtlichaampjes zich onder het oppervlak bevinden. Deze vruchtlichaampjes laten de sporen één voor één vrij via een kleine porie. Als het zwammetje jong is, heeft het een holle bovenzijde, die later vlak wordt. Soms is er een klein steeltje aanwezig, maar dat is niet altijd zichtbaar.

Groei op mest



De speldenprikzwam groeit voornamelijk op mest van dieren zoals konijnen, hazen, paarden en ezels. Soms wordt hij ook aangetroffen op schapenmest, voornamelijk in kustgebieden. Naast de speldenprikzwam groeien er ook andere bijzondere zwammen op mest.

Om te bepalen of het om een kleine of grote variant van de speldenprikzwam gaat, is microscopisch onderzoek nodig. De exacte soort kan alleen worden vastgesteld door de sporen onder de microscoop te bekijken.

De ontdekking in Geldrop benadrukt het belang van aandacht voor kwetsbare soorten en hun leefgebieden, zoals de Herbertusbossen.