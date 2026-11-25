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Waterstoring door lekkage in Akkerweg, Wintelre
• Aangepast
De waterstoring in Wintelre is verholpen. Door een lekkage zaten bewoners in en rond de Akkerweg sinds kwart over twee 's middags zonder water of hadden ze last van bruin water en lage waterdruk.
De storing werd veroorzaakt door een lekkage, waarbij water uit een kapotte leiding stroomt. Dit zorgde ervoor dat bewoners in de omgeving van de Akkerweg problemen ervaarden met hun watervoorziening.
Het waterbedrijf Brabant Water heeft de storing inmiddels opgelost. Mocht je nog bruin water zien, dan is dat vaak tijdelijk na zo'n storing.
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