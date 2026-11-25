Op maandag 30 november begint de gemeente Geldrop-Mierlo met de herinrichting van het hofje aan de Heer van Rodestraat. De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken. Het gaat om het deel ter hoogte van huisnummers 191 tot en met 217. Tijdens de werkzaamheden kan er niet in het gebied worden geparkeerd.

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De herinrichting van het hofje aan de Heer van Rodestraat in Geldrop-Mierlo omvat verschillende veranderingen. Zo worden de bestaande platanen verwijderd en de grond in het plantsoen verbeterd. Daarnaast worden de parkeervakken opnieuw ingedeeld en bestraat. Het werk wordt uitgevoerd door een aannemer en start maandag 30 november om half acht ’s ochtends.

De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. In het voorjaar van 2027 volgt een tweede fase, waarin vervangende bomen en nieuwe beplanting worden aangeplant. Het plantsoen krijgt dan gevarieerde beplanting met verschillende bloeiperioden.

Parkeren en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is parkeren in het werkgebied niet mogelijk. Auto’s die daar staan, moeten vóór de start van de werkzaamheden worden verplaatst. De woningen blijven wel te voet bereikbaar voor bewoners.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van huisnummers 191 tot en met 217. De gemeente Geldrop-Mierlo benadrukt dat bewoners rekening moeten houden met hinder door de werkzaamheden.