Drie bridgeclubs uit Leende, Heeze en Sterksel beginnen op maandag 11 januari 2027 een beginnerscursus bridge. De eerste les is gratis en vrijblijvend.

Gevonden voor jou

De cursus wordt gehouden aan de Langstraat 4 in Leende en begint om 19.30 uur. Het initiatief komt van Bridgeclub Leende, Magdat uit Heeze en De Heerlijkheid uit Sterksel. De clubs willen met deze cursus nieuwe spelers kennis laten maken met het kaartspel.

Ervaring met bridge is niet nodig en deelnemers kunnen ook zonder partner komen. Na de eerste les kunnen zij beslissen of ze de cursus willen vervolgen.

De cursus is bedoeld om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met bridge. De eerste les biedt een introductie en is geheel vrijblijvend.