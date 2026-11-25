Bij MHC Made wordt gewerkt aan een waterbergingssysteem dat regenwater opvangt en hergebruikt. Het systeem ligt onder een nieuw hockeyveld en moet het gebruik van grondwater fors verminderen.

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Bij de aanleg van een nieuw hockeyveld in Made is een innovatief waterbergingssysteem geplaatst. Dit systeem vangt regenwater op, slaat het op en gebruikt het opnieuw voor het sproeien van het veld. In de ondergrond zijn speciale kunststof units geplaatst, die deze functie vervullen.

Het systeem kan naar verwachting het gebruik van grondwater met 60 tot 80 procent verminderen. Dit is een aanzienlijke besparing in vergelijking met een traditioneel waterveld. Regenwater krijgt hiermee een tweede leven en draagt bij aan een duurzamer gebruik van water op het sportpark.

Toekomstbestendig hockeyveld

Het nieuwe hockeyveld van MHC Made wordt niet alleen modern, maar ook milieuvriendelijk. Door het regenwater opnieuw te gebruiken, is het veld klaar voor de toekomst. Het systeem onder het veld biedt een praktische oplossing voor waterbeheer en past bij de huidige focus op duurzaamheid.