In het gemeentehuis is tot 23 februari de kunstexpositie van het Pius X-College te zien.

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De bovenhal van het gemeentehuis biedt ruimte aan de kunstwerken van leerlingen van het Pius X-College. De expositie toont creaties van leerlingen Beeldende Vorming uit alle leerjaren en niveaus. Het werk is ontstaan tijdens de lessen, waarin volop geëxperimenteerd wordt met verschillende materialen en technieken.

De tentoonstelling loopt van 23 november tot 23 februari. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de werken bewonderen. De expositie is bedoeld om jonge kunstenaars een podium te geven en hen te stimuleren hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

De kunstwerken vertellen verhalen en laten zien hoe leerlingen hun grenzen verleggen. Het is een kans om het talent van de jongeren te ontdekken en een kijkje te nemen in hun creatieve wereld.