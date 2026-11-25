In Wintelre is sinds vanmiddag een waterstoring door een lekkage. Je kunt last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond acht uur vanavond voorbij is.

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Door een lekkage in het leidingnet hebben inwoners van Wintelre, gemeente Eersel, mogelijk te maken met problemen zoals een lage waterdruk, geen water of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water probeert de storing te verhelpen.

De lekkage begon vanmiddag om kwart voor drie. Brabant Water verwacht dat de problemen rond acht uur vanavond zijn opgelost.