Popkoor Lanara, het Heezer Vocaal Ensemble en fanfare St. Nicasius verzorgen op zondag 13 december een muzikale kerstshow in theaterzaal ’t Perron in Heeze.

Gevonden voor jou

Onder de titel Let it Ring, Let it Swing, Let it Snow! brengen de drie muziekgezelschappen een afwisselend programma. Tijdens het concert speelt ieder gezelschap zijn eigen repertoire, met een mix van moderne nummers en traditionele kerstmuziek.

Het hoogtepunt van de middag is een gezamenlijke uitvoering van een kerstmedley. Hierbij bundelen het popkoor, het vocaal ensemble en de fanfare hun krachten om samen een feestelijke sfeer neer te zetten.

Gratis toegang, beperkte plaatsen

De kerstshow vindt plaats in theaterzaal ’t Perron in Heeze. De zaal opent om 13.30 uur en het concert begint om 14.00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 16.45 uur, inclusief een pauze.

De toegang is gratis, maar het aantal zitplaatsen is beperkt. Bezoekers wordt aangeraden op tijd te komen, want vol is vol.