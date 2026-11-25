In Veghel is sinds kwart voor acht vanavond een stroomstoring. De oorzaak wordt nog onderzocht, en een deel van postcodegebied 5467 is getroffen. De netbeheerder verwacht de storing morgen rond tien uur opgelost te hebben.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5467 in Veghel, dat valt onder de gemeente Meierijstad. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De storing begon vanavond om kwart voor acht.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt wat de storing heeft veroorzaakt. Volgens de huidige verwachting is het probleem morgenochtend rond tien uur opgelost.