Burgemeester Otters-Bruijnen heeft woensdag de Jeugdpenning uitgereikt aan Levi van Wijk en Sem de Greef. De ceremonie vond plaats bij voetbalclub SBC in Son en Breugel, in het bijzijn van familie en clubgenoten.

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De Jeugdpenning van de gemeente Son en Breugel is bedoeld voor jongeren tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. De uitreiking vindt jaarlijks plaats rond 20 november, de Internationale Dag van de rechten van het kind.

Levi van Wijk en Sem de Greef ontvingen de penning vanwege hun inzet als jeugdtrainers bij voetbalclub SBC. Na een oproep van de club voor vrijwilligers helpen zij wekelijks bij trainingen voor jongere kinderen. Ze zijn trouw aanwezig, ongeacht het weer.

Structurele inzet voor de club

Naast hun eigen wedstrijden op zaterdag helpen Levi en Sem ook bij de coaching van jongere teams. Verder ondersteunen ze bij activiteiten zoals de Sinterklaasviering en zetten ze zich jaarlijks in tijdens de Kindervakantieweek.

De jongens tonen op jonge leeftijd een langdurige en structurele inzet voor het verenigingsleven en activiteiten voor kinderen in Son en Breugel.