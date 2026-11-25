In de Derde Divisie hebben RBC en Gemert woensdagavond met 1-1 gelijkgespeeld. De wedstrijd in Roosendaal begon om acht uur en kende een gelijke ruststand van 1-1, die ook na negentig minuten op het scorebord bleef staan.

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De Brabantse clubs RBC, uit de gemeente Roosendaal, en Gemert, uit de gemeente Gemert-Bakel, kwamen in speelronde 11 van de Derde Divisie niet tot winst. Beide ploegen scoorden één keer in de eerste helft, maar slaagden er daarna niet meer in om het net te vinden.

In de huidige stand van de Derde Divisie staat Gemert op de zevende plek met 22 punten uit dertien wedstrijden, terwijl RBC op de dertiende plaats staat met elf punten uit evenveel duels. De volgende wedstrijd voor RBC is zondag 29 november tegen UNA, terwijl Gemert zaterdag 28 november speelt tegen VV Zwaluwen.