Minister Pieter Heerma heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Best en Oirschot. Hij sprak met de bestuurders over de geplande fusie van beide gemeenten en de toekomst van de nieuwe gemeente Best-Oirschot.

Gevonden voor jou

Tijdens zijn bezoek kreeg minister Heerma samen met gedeputeerde Marc Oudenhoven een rondleiding door Best en Oirschot. Daarbij werden de belangrijkste opgaven voor de nieuwe gemeente besproken, zoals woningbouw, leefbaarheid en de groei van de Brainportregio.

Ook kwam aan bod welke stappen nodig zijn om deze uitdagingen aan te pakken. De minister sprak met de collegeleden over de samenwerking tussen de gemeente, regio, provincie en het Rijk om deze doelen te bereiken.

Op weg naar Best-Oirschot

De burgemeesters van Best en Oirschot, Rianne Donders-de Leest en Judith Keijzers-Verschelling, vertelden tijdens het bezoek hoe beide gemeenten samenwerken aan de fusie. Ook de betrokkenheid van inwoners werd besproken.

Het wetsvoorstel voor de fusie ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, worden Best en Oirschot vanaf 1 januari 2028 één gemeente onder de naam Best-Oirschot.