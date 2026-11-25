Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Wilhelminasingel in Oss is door de gemeente gepresenteerd. Bewoners hebben tijdens eerdere bijeenkomsten hun opmerkingen kunnen geven, waarna aanpassingen zijn gedaan. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor mei 2027.

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Tijdens een vergadering van Dorpsraad Berghem op 18 november bleek dat sommige bewoners nog vragen hadden over het definitieve ontwerp van de Wilhelminasingel. Hoewel het ontwerp eerder dit jaar werd gepresenteerd, heeft de gemeente daarna nog wijzigingen doorgevoerd op basis van opmerkingen van inwoners.

Het proces begon op 25 september 2025 met een ophaalavond waarin ideeën en wensen van bewoners werden verzameld. Op 8 april 2026 volgde de presentatie van een schetsontwerp en op 13 mei 2026 werd tijdens een inloopavond het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk bedoeld voor het definitieve ontwerp, maar leidde tot aanvullende aanpassingen.

Ontwerp nu online

Het definitieve ontwerp is inmiddels online te bekijken. De gemeente Oss geeft aan dat er tijdens het traject naar de inbreng van bewoners is geluisterd en dat verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd om aan hun wensen te voldoen.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn al gestart. De werkzaamheden aan de Wilhelminasingel zullen volgens de voorlopige planning in mei 2027 beginnen.