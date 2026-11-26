In Bladel is een lekkage gemeld in de Sportparkstraat en omgeving. Sinds vanochtend kun je daar mogelijk last hebben van lage waterdruk, geen water of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond kwart voor één vanmiddag te hebben opgelost.

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Het probleem is ontstaan door een lekkage, waarbij een waterleiding kapot is gegaan en water uit de leiding stroomt. De storing treft de Sportparkstraat en omliggende straten in Bladel. Monteurs van Brabant Water zijn op de hoogte en werken aan een oplossing.

Volgens het waterbedrijf kun je in het gebied last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Naar verwachting is de storing rond kwart voor één vanmiddag verholpen.