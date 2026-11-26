In de Vianenstraat in Chaam en de directe omgeving is een waterstoring door een lekkage. Sinds vanochtend kun je daar last hebben van geen water, bruine troebeling of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond één uur vanmiddag te verhelpen.

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De lekkage is vanochtend vroeg gemeld in de Vianenstraat en aangrenzende straten in Chaam, gemeente Alphen-Chaam. Door de storing kan het zijn dat er geen water uit de kraan komt, het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Brabant Water, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en de leidingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond één uur vanmiddag verholpen.