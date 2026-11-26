In Bakel is een waterstoring door een lekkage. Sinds vanochtend negen uur kun je in de Randwijk en directe omgeving last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht de storing rond half twee vanmiddag te verhelpen.

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De waterstoring in Bakel wordt veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Hierdoor kan het water uit de kraan bruin of troebel zijn, minder hard stromen of zelfs helemaal uitblijven. De storing treft een deel van de Randwijk en omliggende straten.

Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing rond half twee vanmiddag verholpen. Tot die tijd kun je hinder blijven ondervinden.