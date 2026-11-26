In Oudheusden is donderdagochtend een lekkage ontstaan in de Kasteellaan en omgeving. Hierdoor kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat het probleem rond half twee 's middags is verholpen.

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De lekkage in Oudheusden treft de Kasteellaan en directe omgeving. Door het probleem kan er minder water uit de kraan komen, kan het water troebel of bruin zijn, of helemaal uitblijven. Brabant Water, het bedrijf dat zorgt voor drinkwater en onderhoud aan het leidingnet, is op de hoogte en bezig met herstelwerkzaamheden.

Het waterbedrijf verwacht dat de storing rond half twee 's middags is opgelost. Tot die tijd kunnen bewoners hinder ervaren.