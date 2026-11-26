In Loon op Zand is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om kwart over negen en treft een deel van postcodegebied 5175. De netbeheerder verwacht dat het probleem tegen elf uur 's ochtends is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Loon op Zand is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel adressen precies zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het energienet, werkt op dit moment aan een oplossing.

De storing treft een deel van postcodegebied 5175. Volgens de netbeheerder zal de elektriciteit naar verwachting weer beschikbaar zijn rond elf uur vanochtend.