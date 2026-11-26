In Valkenswaard is een waterstoring gemeld in en rond de Korfvlechterwei. Door een lekkage kun je sinds vanochtend geen water hebben, bruin water zien of merken dat de waterdruk lager is. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond kwart voor twee vanmiddag te verhelpen.

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De storing is ontstaan door een lekkage in het waterleidingnet. Het probleem treft de Korfvlechterwei en de directe omgeving. Brabant Water, dat verantwoordelijk is voor het leveren van drinkwater en het onderhoud van de waterleidingen, is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Het waterbedrijf verwacht dat de storing rond kwart voor twee vanmiddag is opgelost. Tot die tijd kun je in het getroffen gebied hinder ondervinden, zoals geen water uit de kraan, bruin water of een lagere waterdruk.