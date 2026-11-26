Vanaf 30 november wordt de Denestraat in Reusel vijf dagen gedeeltelijk afgesloten vanwege gasvervanging op de kruising met de Wilhelminalaan.

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Enexis voert werkzaamheden uit in Reusel om het gasnet te vernieuwen. Het gaat om het gebied rondom Lange Voren, Reeneik en Denestraat. Nu is de kruising Denestraat en Wilhelminalaan aan de beurt.

De Denestraat wordt vanaf 30 november vijf dagen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de provinciale weg. Bestemmingsverkeer kan wel doorrijden tot de bedrijven aan het einde van de straat.

De gaswerkzaamheden zijn onderdeel van een groter project waarbij het gasnet in de omgeving wordt vernieuwd. De kruising Denestraat en Wilhelminalaan vormt het laatste deel van deze werkzaamheden.

De afsluiting kan voor hinder zorgen in de omgeving. Omleidingen vinden plaats via de provinciale weg en bestemmingsverkeer blijft mogelijk tot de bedrijven aan het einde van de Denestraat.