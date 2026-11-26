Op woensdag 2 december geeft een zorgtrajectbegeleider uitleg over haar werk en de hulp die zij biedt bij dementie. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van het Geheugenhuis in ’t Perron in Heeze.

Gevonden voor jou

De zorgtrajectbegeleider, ook wel casemanager genoemd, ondersteunt mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Ze helpt hen bij het vinden van hun weg in de complexe wet- en regelgeving en biedt begeleiding tijdens het ziekteproces. Deze ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de betrokkenen.

In de gemeente Heeze-Leende zijn drie zorgtrajectbegeleiders actief. Hun hulp is gratis en beschikbaar gedurende het hele ziekteproces. Dit kan een belangrijke steun zijn voor zowel de patiënt als de mantelzorgers.

Geheugenhuis in ’t Perron

Het Geheugenhuis is bedoeld voor mensen met geheugenklachten, zoals een lichte vorm van dementie, niet-aangeboren hersenletsel of de ziekte van Parkinson. Ook partners, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn welkom.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 december van twee uur tot half vier ’s middags in ’t Perron in Heeze, boven de bibliotheek. De toegang is gratis.