Buurtgezinnen heeft de 10.000ste koppeling gevierd in Reusel. Sinds 2015 brengt de organisatie gezinnen die hulp nodig hebben in contact met steungezinnen in de buurt. De mijlpaal werd op vrijdag 13 november gevierd met taart in aanwezigheid van betrokkenen uit de Kempengemeenten.

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Buurtgezinnen koppelt gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben aan steungezinnen in de buurt. Het initiatief, dat sinds 2015 actief is, bereikte onlangs een bijzondere mijlpaal: de 10.000ste koppeling. Deze koppeling is speciaal omdat moeder Deveney, die eerder zelf steungezin was, nu hulp krijgt van een ander gezin.

De feestelijke viering vond plaats bij het steungezin van Angelique en Wil in Reusel. Coördinator Dianne Mariën, wethouder Anjo van de Huygevoort van Bladel en beleidsmedewerker Yvonne van Hamersveld van Reusel-De Mierden waren hierbij aanwezig. Ook Thomas Verhiel, directeur-bestuurder van Buurtgezinnen, kwam langs om het moment te markeren.

Ondersteuning in de Kempengemeenten

Buurtgezinnen is sinds 2021 actief in de Kempengemeenten, waaronder Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. In deze regio hebben coördinatoren Sara van Trigt en Dianne Mariën meer dan 150 koppelingen gerealiseerd. Het doel is om gezinnen tijdelijk te ontlasten en kinderen een extra plek te bieden waar ze zich welkom voelen.

Bij de 10.000ste koppeling gaat het zoontje van Deveney sinds september om de week een paar uur spelen bij het steungezin van Angelique en Wil. Deze momenten geven Deveney ruimte om op adem te komen. Angelique en Wil zien het als een kans om iets te betekenen voor een ander gezin en genieten van de blije gezichten van de kinderen.

Landelijke impact

Buurtgezinnen is inmiddels actief in 147 gemeenten en wordt door zowel steungezinnen als vraaggezinnen hoog gewaardeerd. De organisatie benadrukt dat achter de 10.000 koppelingen 20.000 gezinnen staan die elkaar hebben gevonden en samen sterker staan. Dit onderstreept de kracht van het initiatief.

Het concept is laagdrempelig: gezinnen helpen elkaar vrijwillig door bijvoorbeeld een middag opvang te bieden, een luisterend oor te zijn of een maaltijd te delen. Het resultaat is vaak een langdurige band tussen gezinnen, waardoor ze ook in de toekomst op elkaar kunnen terugvallen.