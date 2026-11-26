Op vrijdag 11 december opent Winterdorp Heeze officieel met een kinderlichtjesparade. Burgemeester Teun Heldens geeft het startsein in de gemeentehuistuin na een optocht door het dorp.

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Heeze krijgt deze winter een nieuwe ontmoetingsplek: Winterdorp Heeze. Het dorp opent officieel op vrijdag 11 december met een kinderlichtjesparade. De parade start om 17.30 uur vanaf de parkeerplaats achter ’t Perron en eindigt bij de gemeentehuistuin.

Kinderen uit de gemeente kunnen vanaf 30 november een gratis lampionpakket ophalen bij drie locaties: de Intertoys in Heeze, de Schammert in Leende en de Dorpswinkel in Sterksel. Met dit pakket kunnen ze thuis een lampion maken, die tijdens de optocht wordt meegenomen. Bij de startlocatie krijgen deelnemers een stok met lampje om de lampion aan te bevestigen.

Route en tijden

De lichtjesparade van ongeveer één kilometer begint om 17.30 uur. Deelnemers worden gevraagd om om 17.15 uur te verzamelen bij ’t Perron. De optocht eindigt om 18.00 uur in de gemeentehuistuin, waar burgemeester Teun Heldens het Winterdorp officieel opent.

Het evenement is gratis en bedoeld voor alle kinderen uit de gemeente. Omdat de parkeerplaats achter ’t Perron niet beschikbaar is, wordt deelnemers gevraagd om lopend of met de fiets te komen.