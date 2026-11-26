Omwonenden van het geplande windpark langs de A73 tussen Boxmeer en Vierlingsbeek krijgen een maand extra om een zienswijze in te dienen. De nieuwe deadline is 10 januari 2027.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om de termijn voor het indienen van zienswijzen over het windpark langs de A73 te verlengen. Normaal gesproken is deze termijn zes weken, maar op verzoek van een inwoner is deze met een maand verlengd. Dit biedt belanghebbenden meer tijd om samen een gezamenlijke zienswijze op te stellen.

Het windpark is gepland langs de A73, tussen Boxmeer en Vierlingsbeek. Op 30 oktober is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark A73 Land van Cuijk’ gepubliceerd. Dit rapport vormt de basis voor vervolgonderzoek en biedt inwoners de mogelijkheid om hun mening en aandachtspunten naar voren te brengen.

Informatiebijeenkomsten en dialoog

Om omwonenden te informeren over de plannen, zijn er op 9 november twee bijeenkomsten gehouden in Sambeek. Hier werd uitleg gegeven over het project en het proces. Daarnaast organiseerde initiatiefnemer Renewable Factory (REF) op 23 november een extra inloopavond als onderdeel van de omgevingsdialoog.

De verlenging van de termijn betekent dat zienswijzen uiterlijk op 10 januari 2027 moeten worden ingediend. Het doel is om inwoners en andere belanghebbenden voldoende tijd te geven om hun input zorgvuldig te formuleren.