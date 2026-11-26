Een stroomstoring in Son en Breugel heeft sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen. De oorzaak is een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. De netbeheerder verwacht het probleem rond één uur vanmiddag op te lossen.

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De storing begon om vier minuten over negen en treft een deel van postcodegebied 5691. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kabels en leidingen, is bezig met de reparatie.

De stroomstoring in Son en Breugel wordt veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is per ongeluk een kabel geraakt, waardoor een deel van de huishoudens zonder stroom zit. Naar verwachting is de storing rond één uur vanmiddag verholpen.