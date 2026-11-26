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Hekwerk voor opslag bouwmaterialen toegestaan in Sint-Oedenrode
• Aangepast
De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van een hekwerk bij Hertog Hendrikstraat 3 in Sint-Oedenrode. Het hek mag er staan van 1 december 2026 tot en met 30 december 2027.
De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van een hekwerk bij Hertog Hendrikstraat 3 in Sint-Oedenrode. Het hek mag er staan van 1 december 2026 tot en met 30 december 2027.
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