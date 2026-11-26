De stroomstoring in Hoeven is door de netbeheerder ingetrokken. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een storing was en of deze inmiddels voorbij is.

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De melding over een stroomstoring in Hoeven, onderdeel van de gemeente Halderberge, is door de netbeheerder van de website gehaald. Het is onduidelijk of de storing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en hoeveel adressen mogelijk getroffen waren.

De storing stond gemeld sinds tien over tien vanochtend en betrof een deel van postcodegebied 4741. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.