De waterstoring rond de Fuutlaan in Eindhoven is opgelost, maar het kookadvies blijft van kracht. Het waterbedrijf Brabant Water raadt aan om kraanwater eerst te koken voordat je het drinkt of ermee kookt.

Gevonden voor jou

De storing ontstond vanochtend door een lekkage in de waterleiding. Hoewel het probleem is verholpen, blijft het kookadvies gelden voor de getroffen omgeving, waaronder de Fuutlaan en directe omgeving.

Bij een kookadvies is het belangrijk kraanwater eerst te koken om het veilig te gebruiken. Daarnaast kan er verkeershinder zijn geweest in de buurt van de werkzaamheden.