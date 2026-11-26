Minder dan 25 adressen in Rijsbergen zitten sinds vanochtend zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon rond elf uur en de netbeheerder verwacht deze rond kwart over één op te lossen.

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De stroomstoring in Rijsbergen, gemeente Zundert, is veroorzaakt door graafschade. Hierbij is een kabel beschadigd geraakt tijdens werkzaamheden in de grond.

De storing treft een deel van postcodegebied 4891. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels, zijn bezig om het probleem te verhelpen.