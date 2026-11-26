De Afrikaanse pinguïns uit Safaripark Beekse Bergen zijn verhuisd naar een dierentuin in Polen. Ze worden daar onderdeel van een grotere kolonie soortgenoten. De verhuizing is een advies van het Europese managementprogramma van EAZA.

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Afrikaanse pinguïns leven van nature in grote groepen. De kolonie in Safaripark Beekse Bergen is het afgelopen jaar kleiner geworden door sterfgevallen en gezondheidsproblemen. Vooral darminfecties kwamen regelmatig voor bij de dieren.

Op advies van de coördinator van het Europese managementprogramma is besloten de overgebleven twaalf pinguïns te verhuizen. In een grotere groep kunnen de dieren beter voldoen aan hun sociale behoeften. De pinguïns zijn ondergebracht in een dierentuin in Polen.

Samenwerking voor soortbehoud

De Afrikaanse pinguïn wordt met uitsterven bedreigd. In Zuid-Afrika neemt de populatie al jaren af. Europese dierentuinen werken samen binnen het EAZA-programma om de soort te behouden. Hierbij wordt gekeken naar de beste samenstelling van groepen en geschikte locaties.

In Safaripark Beekse Bergen zijn momenteel geen pinguïns meer te zien. Het park bekijkt de komende tijd wat de invulling van het verblijf wordt. Of er in de toekomst opnieuw pinguïns naar het park komen, is nog niet duidelijk.