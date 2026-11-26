De waterstoring door een lekkage in en rond de Zuiddijk in Langeweg is opgelost. Bewoners hadden sinds vanochtend elf uur half twaalf mogelijk last van geen water, lage waterdruk of bruin water.

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Het waterbedrijf Brabant Water heeft de storing inmiddels verholpen. De lekkage zorgde voor problemen in de Zuiddijk en directe omgeving, in de gemeente Moerdijk. Het water kwam mogelijk minder hard uit de kraan, helemaal niet, of had een bruine kleur.

De storing begon vanochtend rond half twaalf. Het waterbedrijf heeft geen verdere bijzonderheden gemeld.