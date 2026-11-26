In en rond de Logtenstraat in Asten is een waterstoring door een lekkage. Sinds vanochtend kun je daar last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Brabant Water heeft een monteur onderweg om het probleem op te lossen. Naar verwachting is de storing rond kwart over vier vanmiddag verholpen.

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De waterstoring in Asten wordt veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Dit kan ervoor zorgen dat er geen water uit de kraan komt, het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Het gaat om een storing in de Logtenstraat en directe omgeving. Brabant Water, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en het leidingnet in de regio, werkt aan een oplossing. Het waterbedrijf verwacht dat de storing rond kwart over vier vanmiddag verholpen is.