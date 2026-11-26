In Udenhout, gemeente Tilburg, is sinds twaalf uur een stroomstoring. De omvang is nog onbekend, maar een deel van postcodegebied 5071 is getroffen. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Udenhout begon rond twaalf uur. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Een deel van postcodegebied 5071 heeft hier last van.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing rond vier uur vanmiddag verholpen.