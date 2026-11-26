Door de aanhoudende vorst kunnen afvalcontainers vastvriezen, vooral bij gft-afval. Met eenvoudige maatregelen kun je dit voorkomen.

Gevonden voor jou

Afvalcontainers kunnen bij vorst vastvriezen, waardoor ze niet volledig geleegd kunnen worden. Vooral groente-, fruit- en tuinafval (gft) is gevoelig voor bevriezing. Het is belangrijk om maatregelen te nemen zodat de inzameling soepel verloopt.

Om te voorkomen dat de deksel vastvriest, kun je een stukje karton of hout tussen de deksel en de container plaatsen. Daarnaast helpt het om een krant of lege eierdozen op de bodem van de container te leggen. Deze materialen nemen vocht op, wat bevriezing tegengaat.

Beschut of binnen zetten

Een andere tip is om de container de nacht vóór de inzameling in een berging of garage te zetten. Als dat niet mogelijk is, kun je de container op een beschutte plek uit de wind plaatsen. Dit verkleint de kans op vastvriezen.

Voor nat afval zoals groente-, fruit- en tuinafval, koffiefilters en theezakjes geldt: laat het eerst goed uitlekken voordat je het weggooit. Zo blijft het afval droger en minder vatbaar voor vorst.

Droog afval is belangrijk

Door je container tijdens koude dagen droog en beschut te houden, draag je bij aan een veilige en efficiënte afvalinzameling. Vooral gft-afval moet zo droog mogelijk zijn om problemen te voorkomen.