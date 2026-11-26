Gemeente Oss begint in 2027 met de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad. Dit pad, dat loopt van de Havenstraat tot aan de Koornstraat, vormt de ruggengraat van het toekomstige Noorderpark.

Gevonden voor jou

Bijna vier jaar geleden ontstond het idee om de versnipperde groengebieden onder de hoogspanningsmasten in Oss samen te voegen tot één groot stadspark: het Noorderpark. Het park moet 3,5 kilometer lang en 31 hectare groot worden.

Na veel overleg en uitdagingen, zoals gebrek aan geld en mankracht, lijkt het plan nu echt van start te gaan. Door bestaande werkzaamheden te combineren, wordt volgend jaar begonnen met het eerste deel: een nieuw fiets- en wandelpad. Dit pad zal een centrale rol spelen in de verdere ontwikkeling van het park.

Toekomstige uitbreiding

Het Noorderpark is bedoeld als een groene ontmoetingsplek voor alle inwoners van Oss. Het nieuwe pad is een eerste stap in de realisatie van dit ambitieuze project.

Het project heeft tot nu toe steun gekregen van verschillende wijkraden en organisaties. Het uiteindelijke doel is om van het Noorderpark een echt stadspark te maken dat toegankelijk is voor iedereen.